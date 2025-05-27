تنسيقية العودة لمنصة التأسيس ترحب بتعيين د. كامل إدريس رئيساً للوزراء

الخرطوم: السوداني

رحّبت تنسيقية العودة لمنصة التأسيس بتعيين د. كامل الطيب إدريس، رئيساً للوزراء في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان، واعتبرته خطوة مهمة في طريق استعادة الاستقرار السياسي والمؤسسي واستكمال هياكل الحكم بعد حرب 15 أبريل 2023.

وقالت المنسقية في بيان اليوم، إنّ تعيين رئيس وزراء يرسل رسالة واضحة إلى الداخل السوداني والمحيط الإقليمي والدولي أن الدولة السودانية ماضية لبدء مرحلة انتقالية حقيقية بقيادة كفاءات وطنية ذات مصداقية عالية وخبرة دولية.

وأعلنت التنسيقية، استعدادها للتعاون والدعم في اتجاه إحداث اختراقات واضحة في القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية، عبر تشكيل حكومة من الكفاءات الحقيقية تقوم بمهامها على الوجه الأكمل، وعلى الأخص ما يتعلق بالأمن والسلام ومعاش الناس وتوفير الخدمات من الكهرباء والمياه والتعليم و الصحة.