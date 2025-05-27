البعث السوداني يرحب بتحفظ بتعيين كامل إدريس رئيساً الوزراء

الخرطوم: السوداني

رحب حزب البعث السوداني بتعيين د. كامل إدريس رئيساً للوزراء رغم تحفظه على طريقة اختياره دون التشاور مع القوى الداعمة للقوات المسلحة، لكنه في ذات الوقت اعتبره خطوة إيجابية، لجهة تحقيق أهداف عاجلة تتمثل في بسط الأمن، الإغاثة وعودة النازحين واللاجئين، معاش الناس، إعادة الإعمار، إحياء العملية السياسية بعد وقف إطلاق النار وعقد المؤتمر الدستورى، واعتماد صيغة الحوار السودانى – السودانى دون إقصاء مع الالتزام التام بإنهاء وجود مليشيا الدعم السريع نهائياً ودمج كل الجيوش والتشكيلات المسلحة من أطراف السلام فى القوات المسلحة وفقاً للترتيبات الأمنية المتفق عليها، وتكوين جيش وطني واحد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب محمد وداعة في تعميم صحفي اليوم الثلاثاء، إن تعيين د. كامل إدريس رئيساً الوزراء من بين خيارات كثيرة كانت مطروحة، وفى ظل غياب شبه تام للقوى السياسية، وعدم وجود عملية سياسية معترف بها من السلطة القائمة، جاءت خطوة تعيين رئيس للوزراء دون تشاور كاف مع القوى السياسية والمدنية بما فيها القوى التى ساندت القوات المسلحة ووقفت الى جانب الشعب صفاً واحداً في رد عدوان مليشيا آل دقلو ومن خلفها المتحالفين معها من القوى السياسية ودولة الإمارات الراعي الرسمي للعدوان على السودان، مشيراً إلى أنه كان يمكن أن يتسع التشاور بهدف توسيع قاعدة مساندة الحكومة وتوفير بيئة ملائمة ودعمها وتمكينها من اداء مهامها، وأضاف أن حزبه يدعم توجه رئيس الوزراء فى اختيار الحكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة الملتزمة النزيهة، والتزام مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد وحماية المال العام واستعادة دور الصناديق الاجتماعية ومساعدة المتضررين وضحايا الحرب وتبنى رؤية اقتصادية لتغليب وجهة إعادة البناء والإعمار بما يستجيب لتحقيق برنامج دولة الرعاية وتحقيق العدالة وجبر الضرر بما يحقق مصالحة وطنية ووحدة للجبهة الداخلية، حفاظاً على وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها.