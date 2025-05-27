مركز عمليات الطواري: تصاعد الإصابات بالكوليرا و١٧٢ وفاة بعدد من الولايات و٢٠ حالة وفاة بحمى الضنك

الخرطوم: السوداني

كشف تقرير مركز عمليات الطوارئ الاتحادي، عن تصاعد الإصابات بالكوليرا بعدد من الولايات إلى ٢٧٢٩ حالة، بينها 172 حالة وفاة خلال اسبوع.

وأشار التقرير إلى أن 90% من الإصابات الجديدة بولاية الخرطوم خاصة كرري، أم درمان وأمبدة، ثم شمال كردفان، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، نهر النيل.

وبلغ تراكمي الإصابات بحمى الضنك 12886، بينها 20 حالة وفاة،

فيما سجلت 6 ولايات 54 إصابة بالحصبة تراكمياً، بينها حالتا وفاة، و134 إصابة بالسحائي في 6 ولايات، بينها 12حالة وفاة.

وقال التقرير إن هناك تفاوتاً في وفرة الأدوية والمستهلكات البالغة 56 صنفاً، وكذلك التفاوت في محاليل الكوليرا وحمى الضنك وتم إمداد 150 طناً لولاية الخرطوم، وصل منها 120 طناً.