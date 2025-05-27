إطلاق سراح الإعلامي عبد الجليل محمد عبد الجليل

كسلا: السوداني

أطلقت نيابة جرائم المعلوماتية بكسلا، سراح الإعلامي المخصرم، الأستاذ عبد الجليل محمد عبد الجليل مساء اليوم بالضمانة العادية، عقب احتجازه قرابة 48 ساعة، إثر بلاغ فتحته إدارة الحج والعُمرة بكسلا، بعد أن وجه لها انتقادات.

وأثار احتجاز عبد الجليل، انتقادات واسعة في الأوساط الصحفية ومجتمع كسلا، حيث جاء احتجازه بصورة أقرب إلى الاختطاف، من البلاغ العادي، ما أثار شكوكاً حول تصفية حسابات من قبل نافذين في حكومة الولاية ضد عبد الجليل، الذي يسلط الضوء دوماً على القصور والإخفاقات في الولاية التي تحتاج لمعالجات.