اتفاقٌ سوداني ــ مصري حول الكهرباء

بورتسودان: السوداني

أعلن مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان، عن التوصل لاتفاق مع شركة كهرباء جمهورية مصر العربية لزيادة حصة الولاية الشمالية من الكهرباء الواردة للولاية عبر مشروع الربط المصري.

ووقّع الاتفاق وزير الطاقة والنفط السوداني د. محيي الدين نعيم ولمصر نظيره المصري محمود عصمت.

ونبه مدير عام شركة كهرباء السودان، المهندس عبد الله أحمد بأن الكهرباء ستعود لكل الولاية بصورة تدريجية.

وأوضح أن توزيعها سيتم وفقاً لسياسة التوزيع العادل وتفعيل نظام البرمجة وفقاً للكمية المتاحة.

وأثنى مدير عام الكهرباء، على مواطني الولاية الشمالية على صبرهم وتفهمهم للتحديات الجسيمة الخارجة عن الإرادة.

ودعا لضرورة ترشيد الاستهلاك وتفهم البرمجة التي اقتضتها ظروف الإمداد، وأكد التزام الشركة ببذل المزيد من الجهود المتواصلة لضمان تحقيق استقرار الإمداد الكهربائي في أقرب وقت ممكن.

ويهدف الاتفاق لزيادة حصة الكهرباء الواردة للولاية الشمالية عبر مشروع الربط المصري.

وقال المجلس التنسيقي: إن “هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في إطار الجهود الحثيثة لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي تفاقمت نتيجة قصف محطات الكهرباء التحويلية”.

وأضاف: “ومن المتوقع أن تُسهم هذه الزيادة في الإمداد الكهربائي بشكل كبير في تحسين واستقرار التيار بالولاية الشمالية”.