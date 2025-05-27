وزير الداخلية يبحث مع السفير السعودي آفاق التعاون بين البلدين

بورتسودان: السوداني

التقى وزير الداخلية، الفريق شرطة خليل باشا سايرين، بمكتبه اليوم، سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن بن جعفر. وبحث اللقاء آفاق التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين في شتى مجالات العمل الشرطي.

وأشاد بن جعفر بالجهود الكبيرة التي ظلت تضطلع بها وزارة الداخلية في تأمين السفارة السعودية والبعثات الدبلوماسية الأخرى بالبلاد وتمكينها من القيام بواجباتها وتسهيل مهامها الدبلوماسية عبر خُطط تأمينية متكاملة ظلت تجد الثناء والتقدير من جميع البعثات، مؤكداً أن اللقاء يعتبر بداية لتعاون كبير بين الجانبين في شتى مجالات العمل الشرطي الذي يعزز من أواصر الصداقة والأخوة التى تجمع بين السودان والمملكة.