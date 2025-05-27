القوة المشتركة: تهديد المليشيا للقبائل وتخويفها يهدف إلى الاستنفار وزج أبنائها في معارك خاسرة

الخرطوم: السوداني

قالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، إنها ظلت تتابع الحملات الممنهجة التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع لترويع وتهديد المجتمعات خاصة في مناطق كردفان ودارفور، وقد ظهر ذلك مؤخراً لقائد ثاني المليشيا وعدد من قادتها خلال مقاطع فيديوهات مصورة بهدف رفع الروح المعنوية لمليشياتهم المنهارة، بعد الخسائر المتتالية التي تكبدوها في عدة معارك بكردفان ودارفور وأم درمان.

وأضاف المتحدث الرسمي للقوة المشتركة العقيد أحمد حسين مصطفى في بيان، أن خطابات قادة المليشيا قد تضمنت تهديدات صريحة للمجتمعات محاولين تخويفها من تقدم القوات المسلحة.

وأكدت القوة المشتركة أن هذه الادعاءات هي افتراء وكذب وتضليل لا أساس له من الصحة.

وأشارت القوة أنها تابعت كذلك الحملة التي قامت بها المليشيا عبر مسؤوليها في ولاية شرق دارفور لحشد القبائل تحت ذريعة الاستنفار، مؤكدة بوضوح أن القوة المشتركة والقوات المسلحة ليست لديهما عداء مع أي جهة مجتمعية أو قبلية، وإنما هدفهما الوحيد هو دحر المليشيا التي اشتهرت بالقتل والاغتصاب والسرقات، بالإضافة إلى السعي جاهدين لبسط الأمن والاستقرار والسلام في ربوع السودان.

وتوعدت القوة المشتركة بدحر كل من سوّلت له نفسه الوقوف في صف هذه المليشيا بلا رحمة.

ولفتت أن تهديد المليشيا للقبائل وتخويفها يهدف في المقام الأول إلى الاستنفار، وزج أبنائها في معارك خاسرة. داعية المجتمعات الكريمة إلى عدم السماح بزج أبنائها في صفوف المليشيا.

وقالت القوة المشتركة، إن الدعوات التي تطلقها المليشيا لانضمام الشباب إلى هذه الحرب هي جزء من مشروع آل دقلو الذي يقوم في الأساس على مصالحهم الخاصة، وهم مجرد أداة لدول خارجية توفر لهم السلاح والعتاد وتسعى لإيجاد مدخل لها إلى السودان لسرقة ثروات البلاد.

ووجهت رسالة إلى كل المجتمعات السودانية بضرورة التعاون مع الدولة، ورفض أي إغراءات تقدمها المليشيا، لأن هذه العصابة لا يمكنها أن توفر السلام والأمن والاستقرار.