تنفيذي الخرطوم: مليشيا الدعم السريع نهبت (5) آلاف محل تجاري و(16) فرع بنك بالسوق المحلي بالخرطوم

الخرطوم: رحاب فريني

كشف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم (رئيس لجنة تنسيق شئون أمن المحلية) عبد المنعم البشير، عن تعرض أكثر من (5) آلاف محل تجاري و(16) فرع بنك للنهب الممنهج بالسوق المحلي والمركزي عقب تمرد مليشيا الدعم السريع، حيث كان السوق من أوائل المناطق التي استباحتها المليشيا بالسرقات في اليوم الثالث للحرب، فضلاً عن تحويل نشاط السوق من قبل التمرد لحاضنة ومستودع للمنهوبات وثكنات لجنود المليشيا.

وأوضح البشير خلال اجتماعه الموسع مع اللجنة التسييرية لتجار السوق المحلي، بحضور قائد منطقة الخرطوم العسكرية اللواء مهندس ركن، عثمان جمعة بشير، كشف عن خطة اطارية بمشاركة جميع القوات النظامية تهدف للقضاء على جميع التفلتات والمظاهر السالبة وبؤر الجريمة بالموقع وفق برنامج عمل يصطحب كل الافرازات الناتجة عن الحرب بعد تحرير المحلية من التمرد، مشدداً بضرورة اضطلاع جميع القطاعات العاملة بالسوق بالمشاركة في العملية الأمنية من التبليغ عن كل المظاهر المخلة بالأمن، لافتاَ إلى أن المرحلة المقبلة ستحدث فيها نقلة تأمينية كبرى للموقع.

وحيا قائد منطقة الخرطوم العسكرية، صمود التجار ودعمهم غير المحدود لمعركة الكرامة، مؤكدا بأن القوات المسلحة بعد تحرير الخرطوم ستشارك مع القوات النظامية الأخرى في الأمن الداخلي للولاية للقضاء على جميع مظاهر التفلتات التي طرأت بعد الحرب.