مؤتمر الجزيرة: خروج 45 ألف فدان بالقسم الشرقي للأضرار التي ألحقتها المليشيا بالطلمبات

الخرطوم: السوداني

أعرب مؤتمر الجزيرة، عن بالغ أسفه وحزنه الشديد إزاء الإعلان الرسمي الصادر عن اللجنة الزراعية بالقسم الشرقي، والذي يفيد بخروج 45 ألف فدان من دائرة الإنتاج للموسم الزراعي الحالي، نتيجة للأضرار البليغة التي لحقت بطلمبات الري في مكتب حداف وود الفضل، على يد مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

وقال مؤتمر الجزيرة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تابع عن كثبٍ، تطورات هذا الملف، بدءاً من الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة الزراعية بالقسم الشرقي مع وزير الري، الباشمهندس ضو البيت، محافظ مشروع الجزيرة. حيث أوضحا للمزارعين بأن التكلفة التقديرية لإصلاح هذه الطلمبات قرابة المليون يورو، وأن توفير المبلغ وتصنيع قطع الغيار في النمسا لدى الشركة المصنعة يحتاج لبعض الزمن.

وأوضح البيان أن هذا (الوضع الكارثي) يهدد الأمن الغذائي في المنطقة، ويُلقي بظلاله على سُبل عيش آلاف المزارعين والأسر التي تعتمد على الزراعة في مشروع الجزيرة.

وتابع البيان: “على الرغم من حجم التحدي، فإننا في مؤتمر الجزيرة نُشدد على تصميمنا الراسخ على إحياء مشروع الجزيرة. ونُثني على المبادرة المهمة التي أطلقها محافظ مشروع الجزيرة، بتحمله تكاليف توفير التقاوي مجاناً للمزارعين، وهي خطوة تُعزز صمودهم وتُمكنهم من الاعتماد على الزراعة المطرية في هذا الموسم الاستثنائي”.

وأكد مؤتمر الجزيرة، التزامه بمتابعة كافة قضايا المزارعين، وعلى رأسها قضية صيانة طلمبات الري، وجميع ما يتعلق بالزراعة والمزارعين. والعمل مع جميع الجهات المعنية بأمر الزراعة، وعلى رأسها مجلسا السيادة والوزراء، لضمان معالجة هذه الأزمة وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، ودعا جميع الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني إلى التكاتف والتعاون لتقديم الدعم الفوري والعاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية المتضررة في مشروع الجزيرة، ولضمان استمرارية الحياة والإنتاج في هذه المنطقة الحيوية.