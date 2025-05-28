غرفة المعلومات المركزية برئاسة الشرطة تباشر مهامها من الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أكملت غرفة المعلومات المركزية برئاسة قوات الشرطة، انتقالها وباشرت مهامها من ولاية الخرطوم بمقرها، بعد أن تعرض للنهب والدمار والسرقة بواسطة المليشيا المتمردة الإرهابية تنفيذاً لمصفوفة الانتقال لكل الهيئات الشرطية والإدارات العامة.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أكد اللواء شرطة أحمد عبد اللطيف صالح مدير غرفة المعلومات، هدوء الأحوال الأمنية والجنائية بكافة الولايات وفقاً للتقارير اليومية ومتابعة الأحوال الأمنية والجنائية بالبلاد، مضيفاً أن الشرطة تقدم خدماتها للمواطنين بكفاءة ومهنية رغماً عن الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها عدد من الولايات.

وأضاف اللواء عبد اللطيف أن قوات الشرطة عززت قدراتها بحزمة من التدابير والإجراءات الإدارية عبر توفير كافة معينات العمل من مركبات وأجهزة اتصال وكوادر مختصة لإنفاذ الخطط الأمنية، بجانب تأهيل البنية التحتية بالأقسام الجنائية والإدارات العامة والمتخصصة لتقديم الخدمات للمواطنين.