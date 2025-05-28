قائد البراؤون: الحديث عن مشاركتنا في تشكيل الحكومة القادمة مجرد (إفك)

الخرطوم: السوداني

كذب قائقائد البراؤون: الحديث عن مشاركتنا في تشكيل الحكومة القادمة مجرد (إفك)د فيلق البراء بن مالك، المصباح أبو زيد طلحة، ما يروّج عن حديث لمشاركة البراؤون في تشكيل الحكومة القادمة، وأوضح انها مجرد إفك ومحاولة يائسة من جهات معروفة لرسم صورة ذهنية بأن البراؤون فصيل منهمك مثل الكثيرين في السعي لتقسيم الكيكة.

وقال المصباح في منشور له على صفحته بالفيسبوك: “عليه نبيّن المؤكد الذي ظللنا دائما ما نشير له، وهو بأننا قوة احتياطية مساندة لقواتنا المسلحة ولا تنفصل عنها البتة، ولا يوجد لنا أي سعي أو اتجاه في أن ننال نصيباً من السلطة، وإنما رأينا من رأي قيادتنا في القوات المسلحة السودانية، بل وندعو لتكوين حكومة من كفاءات مستقلين وتكنوقراط بفترة انتقالية قصيرة تليها انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة محلية دولية حال استتباب الأمن وحسم التمرد. وكلنا أمل وثقة في دولة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس المرتقبة وإن أحسن قلنا أحسنت وإن أساء قلنا أسأت”.