المليشيا تعتقل 178 شخصاً بينهم كادر طبي بالضعين وتطلب منهم القتال في صفوفها أو الفدية المالية

الخرطوم: السوداني

قالت شبكة أطباء السودان، إن قوة من الدعم السريع اعتقلت 178 شخصاً، بينهم كادر طبي بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور ضمن حملتها للتجنيد القسري للمدنيين وإرغامهم للقتال في صفوفها عقب رفضهم الانضمام للقتال وخيّرتهم ما بين القتال إلى جانبها أو دفع فدية لإطلاق سراحهم.

وأدانت شبكة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، عمليات الاعتقال القسري والزج بالمدنيين في الصراع والدفع بهم إلى صفوف القتال بطريقة تخالف كل القوانين الإنسانية والدولية ووضعهم في معتقالات دون مراعاة لأدنى حقوق الإنسان وتجبرهم للاستجابة للقتال في صفوف الدعم السريع.

وعبّرت الشبكة، عن بالغ أسفها لاقتياد كادر التمريض حمدان عبد الله موسى ضمن المعتقلين وتخيير أسرته بين دفع الفدية أو الدفع به في صفوف القتال.

وأكدت الشبكة أن ما تقوم به الدعم السريع بمدينة الضعين هو جريمة ضد المدنيين العزل، وتدعو المجتمع الدولي للضغط على الدعم السريع لإيقاف هذه الممارسات التي تتنافى مع كل الأعراف الدولية.

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