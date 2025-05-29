اليونيسف: الهجمات المستمرة على محطات توليد الطاقة في الخرطوم أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم نقص المياه

متابعات: السوداني

حذرت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، من تزايد خطر الكوليرا الذي يواجهه مليون طفل بولاية الخرطوم في السودان، ونبهت إلى أن الحالات المبلغ عنها قد زادت تسعة أضعاف في غضون عشرة أيام فقط.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنه ومنذ مطلع العام، تم الإبلاغ عن أكثر من 7700 حالة كوليرا – بما في ذلك أكثر من ألف حالة بين الأطفال دون سن الخامسة – و185 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في ولاية الخرطوم، وفقاً للسلطات الصحية السودانية.

و ارتفع عدد الحالات بشكل ملحوظ ما بين 15 – 25 مايو، حيث زاد من 90 حالة مُبلغ عنها يومياً إلى 815 حالة.

وأشارت اليونيسف إلى أن 34 ألف شخص عادوا إلى ديارهم في الولاية منذ يناير، ولكن معظمهم إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية إلى حد كبير، بما في ذلك المياه والصرف الصحي.

وأكدت أن الهجمات المستمرة على محطات توليد الطاقة في الولاية خلال الشهر الماضي، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم نقص المياه، مما أجبر العديد من العائلات على جمع المياه من مصادر غير آمنة وملوثة. وقد زاد هذا من خطر الإصابة بالكوليرا وغيرها من الأمراض المميتة المنقولة عن طريق المياه.

وتكثف مليشيا الدعم السريع، هجماتها بالمسيرات على محطات الكهرباء ومستودعات الوقود، خاصة فى الولايات ذات الكثافة السكانية.

وقال ممثل اليونيسف في السودان، شيلدون يات، إنه في كل يوم “يتعرض مزيد من الأطفال لهذا التهديد المزدوج المتمثل في الكوليرا وسوء التغذية، وكلاهما يمكن الوقاية منه وعلاجه، إذا تمكنا من الوصول إلى الأطفال في الوقت المناسب”.

وقال إن الصندوق وشركاءه “يسابقون الزمن” لتوفير الرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة والتغذية، من بين خدمات أخرى منقذة للحياة، للأطفال “المعرضين بشدة للأمراض المميتة وسوء التغذية الحاد الوخيم”.

وأعلنت اليونيسف أنها تنفذ استجابة متعددة الجوانب للكوليرا في الخرطوم، تستهدف فيها المجتمعات المعرضة للخطر، بما في ذلك من خلال توزيع مواد كيميائية لمعالجة المياه المنزلية، ونشر أجهزة الكلور في نقاط المياه، وتوعية المجتمعات المحلية حول المرض والوقاية منه.

وقدمت اليونيسف أكثر من 13.7 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية منذ عام 2023، بما في ذلك أكثر من 9.2 مليون جرعة في عام 2024 وحوالي 1.6 مليون جرعة في عام 2025.

ومن المقرر وصول الدفعة التالية، التي تضم حوالي ثلاثة ملايين جرعة، إلى البلاد بنهاية هذا الشهر، وسيتم توزيعها في معظم المناطق المتضررة في ولايتي الخرطوم وشمال كردفان. إلا أن الصندوق قال إنه يحتاج بشكل عاجل إلى 3.2 مليون دولار إضافية لتمويل الاستجابة الطارئة للكوليرا في ولاية الخرطوم.

ومنذ بداية تفشي الكوليرا، الذي أُعلن عنه رسمياً في 12 أغسطس 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 65200 حالة إصابة وأكثر من 1700 حالة وفاة في 12 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان.