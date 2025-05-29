فقط داخل مدينتي وادي حلفا وأرقين.. تقييد حركة السائقين المصريين داخل الأراضي السودانية

بورتسودان: السوداني

وجه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل المصرية، تقييد حركة السائقين المصريين داخل الأراضي السودانية على الولاية الشمالية فقط، مع حظر الدخول إلى ‏باقي المدن السودانية في المرحلة الحالية.

وقالت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، انها تلقت إشارة ‏رسمية من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، قصر حركة السائقين المصريين داخل نطاق مدينتي (وادي حلفا وأرقين).

وأضافت أن الإشارة تضمنت، ‏تحذيرًا واضحًا وتنبيهًا عاجلًا بشأن حركة السائقين المصريين داخل الأراضي السودانية، ‏وذلك في ضوء توجيهات وزارة الخارجية المصرية وتعاونًا مع الجهات السودانية ‏المختصة.‏

وأكد الجهاز في خطابه، على ضرورة الالتزام الكامل ‏بالضوابط والتعليمات المحددة من الجهات الوطنية بدولة السودان، خاصة فيما يتعلق ‏بمتابعة الأوزان وتنظيم التحرك داخل السودان، وذلك حفاظًا على سلامة السائقين ‏المصريين وتفادي تعرضهم لأي أخطار أو تهديدات محتملة.‏

من جانبه، لفت رئيس شعبة خدمات النقل الدولي ‏واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية المهندس مدحت القاضي، أن الشعبة تتابع عن كثب تنفيذ هذه ‏التعليمات بالتعاون مع الشركات العاملة في المجال،

ونبه أن الشعبة تقوم بتعميم التوجيهات على كافة ‏الأعضاء ضمانًا للالتزام الكامل بها، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية ‏لحماية السائقين المصريين بالخارج.‏

وأضاف أن الإجراء يأتي في إطار الحرص الكامل من الدولة على سلامة أبنائها العاملين بقطاع ‏النقل الدولي البري، مع التأكيد على ضرورة التزام كافة الشركات والسائقين بالتعليمات ‏الصادرة وتجنب أي مخالفة قد تعرّضهم للخطر.‏

وقد تم التوجيه إلى جميع الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري لهذه الضوابط، والتنسيق ‏الكامل لضمان سلاسة تطبيقها على أرض الواقع.