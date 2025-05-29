فقط داخل مدينتي وادي حلفا وأرقين.. تقييد حركة السائقين المصريين داخل الأراضي السودانية

بورتسودان: السوداني
وجه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل المصرية، تقييد حركة السائقين المصريين داخل الأراضي السودانية على الولاية الشمالية فقط، مع حظر الدخول إلى باقي المدن السودانية في المرحلة الحالية.
وقالت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، انها تلقت إشارة رسمية من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، قصر حركة السائقين المصريين داخل نطاق مدينتي (وادي حلفا وأرقين).
وأضافت أن الإشارة تضمنت، تحذيرًا واضحًا وتنبيهًا عاجلًا بشأن حركة السائقين المصريين داخل الأراضي السودانية، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الخارجية المصرية وتعاونًا مع الجهات السودانية المختصة.
وأكد الجهاز في خطابه، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المحددة من الجهات الوطنية بدولة السودان، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الأوزان وتنظيم التحرك داخل السودان، وذلك حفاظًا على سلامة السائقين المصريين وتفادي تعرضهم لأي أخطار أو تهديدات محتملة.
من جانبه، لفت رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية المهندس مدحت القاضي، أن الشعبة تتابع عن كثب تنفيذ هذه التعليمات بالتعاون مع الشركات العاملة في المجال،
ونبه أن الشعبة تقوم بتعميم التوجيهات على كافة الأعضاء ضمانًا للالتزام الكامل بها، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لحماية السائقين المصريين بالخارج.
وأضاف أن الإجراء يأتي في إطار الحرص الكامل من الدولة على سلامة أبنائها العاملين بقطاع النقل الدولي البري، مع التأكيد على ضرورة التزام كافة الشركات والسائقين بالتعليمات الصادرة وتجنب أي مخالفة قد تعرّضهم للخطر.
وقد تم التوجيه إلى جميع الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري لهذه الضوابط، والتنسيق الكامل لضمان سلاسة تطبيقها على أرض الواقع.