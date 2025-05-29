السودان يحقق في اتهام أمريكي باستخدام أسلحة كيميائية

بورتسودان: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً قضى بتشكيل لجنة وطنية تضم كلاً من وزارة الخارجية، وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في المزاعم الأمريكية باستخدام السودان للأسلحة الكيميائية.

وبحسب إعلام وزارة الخارجية، فإن اللجنة سوف ترفع تقريرها فوراً.

وقالت الخارجية، إنّ تكوين اللجنة، يأتي التزاماً بتعهدات السودان الدولية ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفي إطار الشفافية التي تنتهجها حكومة السودان وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأمريكية باستخدام السودان للأسلحة الكيميائية.

وقالت الخارجية الأمريكية انها ستفرض عقوبات على الحكومة السودانية وذلك بزعم استخدام السودان خلال الحرب أسلحة كيميائية العام المنصرم.