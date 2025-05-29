القوة المشتركة: انتصارٌ كاسحٌ في الخوي وتكبيد المليشيا خسائر فادحة

الخرطوم: السوداني

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، عن (انتصار كاسح) حققته في محور الخوي.

وأوضحت في بيان اليوم الخميس أنها دحرت مليشيا الدعم السريع المتمردة، وألحقت بها هزيمة نكراء.

وذكر البيان أن المليشيا حاولت الهجوم على الدفاعات المتقدمة خارج المدينة التي تبعد عدة كيلومترات، إلا أن الأبطال كانوا لهم بالمرصاد، حيث تم تحييد أكثر 344 مليشياً، بينهم قادة ميدانيون، وتدمير واستلام 67 سيارة دفع رباعي، وما تبقى منهم القليل فـرّ هارباً، لينالوا جزاءهم العادل على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا ووطننا.

وأشار البيان أن هذه المعركة كانت نقطة تحول مفصلية، وأثبتت فيها القوة المشتركة قدرتها الفائقة على تدمير فلول العدو.

وحذرت مليشيا الدعم السريع المتمردة من مغبة أي تهور أو محاولة أخرى. وأكدت أن التقدم مستمر حسب الخطة الموضوعة.