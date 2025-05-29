الفرقة الثالثة مشاة بشندي تُسلِّم (66) طفلًا كانوا يقاتلون ضمن صفوف الدعم السريع إلى مجلس الطفولة

شندي: السوداني

سلمت استخبارات الفرقة الثالثة مشاة بمدينة شندي، بالتنسيق مع المجلس القومي لرعاية الطفولة، (66) طفلًا كانت مليشيا الدعم السريع قد زجّـت بهم في أتون الحرب، بالإضافة إلى (5) أطفال آخرين سلمهم سلاح المدفعية بعطبرة، إلى ذويهم، وذلك خلال فعالية نظمت بجامعة شندي، بحضور نائب والي نهر النيل وزير الثقافة والإعلام والاتصالات، مصطفى محمد عثمان الشريف، وعدد من قيادات الأجهزة العدلية والأمنية والرعاية الاجتماعية.

وأكد نائب والي نهر النيل أن القوات المسلحة، من خلال هذا العمل الإنساني، وجهت رسالة قوية إلى كل من يرفعون شعارات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، مفادها أن الجيش السوداني ملتزمٌ بقيم الشعب السوداني وأخلاقيات الحرب، رغم أن هذه الحرب فُـرضت عليه من قبل قوى إقليمية ودولية.