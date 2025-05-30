محامو الطوارئ: الدعم السريع ترتكب جريمة حرب باستهداف مستشفى الضمان بالأبيض

الخرطوم: السوداني

أدانت مجموعة محامي الطوارئ استهداف الدعم السريع بطائرة مسيرة لمستشفى الضمان بمدينة الأبيض واعتبرته جريمة حرب.

وقالت في بيان اليوم الجمعة، إنّ هجوم المسيرة أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم مرضى ومرافقون وكوادر طبية. كما أدى القصف إلى أضرار واسعة بالمستشفى وتوقفه عن تقديم الخدمات، مما فاقم الوضع الصحي في المدينة. تزامن ذلك مع قصف مدفعي نفّذته قوات الدعم السريع من مدينة بارا باتجاه أحياء سكنية، مهددًا أرواح المدنيين ومفاقمًا حالة الخوف وانعدام الأمان. ويعكس هذا الهجوم سياسة متعمدة لنقل المعارك إلى مناطق المدنيين وحرمانهم من أي مأوى آمن.

واعتبرت مجموعة محامي الطوارئ، هذا الهجوم جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، إن استهداف المستشفيات يُعد مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف، ويكشف عن نمط ممنهج من الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية.

وطالب البيان بمحاسبة القادة المسؤولين في قوات الدعم السريع، وعلى وجه الخصوص القائد الميداني في مدينة بارا، التزامًا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب. ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية دولية لضمان المساءلة وإنصاف الضحايا.