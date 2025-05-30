صحة الخرطوم ارتفاع نسبة التعافي وانخفاض الوفيات بسبب الكوليرا

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، إنّ نسبة الشفاء وسط المصابين بالكوليرا والبالغ عددهم (1375) بلغت 92% ــ وفقاً للتقرير الوبائي اليومي.

وأوضح التقرير الوبائي اليومي لصحة الخرطوم، أن (218) حالة تمت معالجتها عبر فرق الاستجابة السريعة والعيادات الميدانية قبل وصولهم مراكز العزل، فيما سجّلت الحالات التي تم اكتشافها عبر الفرق الميدانية بمحليتي كرري وأم درمان (242) إصابة.

وذكر ذات التقرير الوبائي اليومي انخفاض حالات الوفاة بسبب الجائحة إلى (23) بدلاً من (28) حالة وفاة ليوم أمس الأول.

ولفت مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة د. محمد التجاني، خلال تقديمه التقرير الوبائي اليومي إلى استراتيجية جديدة لوزارة الصحة للاكتشاف المبكر للحالات عبر فرق الاستجابة السريعة لوقف انتشار المرض والإسراع في المكافحة، علاوةً على فتح مراكز “إرواء” بالمناطق التي بها إصابات لسرعة معرفة الحالات وبالتالي تقليل الوفيات، حيث يتم إجراء الإسعافات الأولية للمصاب وتصنيفه وإدخاله لمراكز العزل أو مغادرته للمنزل.

وعزا مدير الإدارة العامة لطوارئ الأوبئة، ارتفاع الحالات بحسب التقرير اليومي لزيادة اكتشاف الحالات عبر العيادات الميدانية وفرق الاستجابة ومراكز الإرواء.

وأوضح أن معظم الإصابات وسط الكبار بواقع 95%، وبين الأطفال بنسبة 5%، ونبه إلى استمرار حملات التطعيم ضد الكوليرا للمواطنين بجبل أولياء لليوم الثالث، على أن تبدأ ببقية محليات الولاية بعدد (3) ملايين جرعة لقاح تصل خلال الأسبوع المقبل.