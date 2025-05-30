الحكم بإعدام أربعة متعاونات مع مليشيا الدعم السريع

دنقلا: السوداني

أصدرت محمكة جنايات دنقلا العامة برئاسة سامي عبدون قاضي المحكمة العامة، حكماً بالإعدام شتقاً حتى الموت (تعزيراً) والغرامة مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه سوداني في مواجهة أربع متهمات (ز ب ع)، (ن ب ع)، (هـ ب ع)، (ج ب ع) والحكم بالغرامة لمتهم بمبلغ خمسمائة ألف جنيه سوداني، وبراءة آخر.

ودانت المحكمة، المتهمين في الدعوى الجنائية بالرقم (4401 /2025) تحت المواد (26- 50-51-107 -181) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020م معاونة القوات المتمردة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة واستلام المال المسروق والتستر.

وصدر الحكم بحضور هيئة الدفاع برئاسة سلوى حميدة، وتولى الادعاء أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة محمد درار.