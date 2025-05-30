مليشيا الدعم السريع تقصف مستشفيات الأبيض ومقتل 6 من المواطنين   

الأبيض: السوداني

في أحدث هجوم، قصفت مليشيا الدعم السريع فجر اليوم الجمعة عبر طائرات مسيرة عدة مواقع بمدينة الأبيض ــ شمال كردفان من بينها مستشفى السلاح الطبي ومستشفى الضمان وحي البترول.

وقال شهود عيان لـ(السوداني)، إنّ الاستهداف أودى بحياة 6 من المدنيين وعدد من الإصابات، كما ألحق أضراراً بمستشفى الضمان.

وفي السياق، أعلنت إدارة مستشفى الأبيض الدولي “الضمان”، عن خروج المستشفى عن الخدمة بشكل مؤقت إلى حين إشعار آخر، وعزت الإدارة الخطوة للظروف التي تمر بها البلاد بعد استهدافه بواسطة طائرة مسيرة تتبع لمليشيا الدعم السريع.

وقرّرت إدارة المستشفى وعبر صفحتها الرسمية، منح طاقم المستشفى، إجازة من تاريخ اليوم، وأكدت أنها ظلت تبذل جهوداً كبيرة في ظل التحديات لخدمة مواطني ولاية شمال كردفان.