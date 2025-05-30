بدعم أممي.. وصول 2.9 مليون جرعة من لقاح الكوليرا إلى السودان

بورتسودان: السوداني

تلقت وزارة الصحة السودانية اليوم الجمعة 2,905,400 جرعة من لقاح الكوليرا، منحة مقدمة من مجموعة التنسيق الدولية للقاح الكوليرا (ICG)، وبدعم من كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الصحة السودانية، إنّ الترتيبات اللوجستية اكتملت لترحيل شحنات اللقاح إلى ولاية الخرطوم وإرسال حصة منها إلى محلية الرهد بولاية شمال كردفان. ومن المتوقع تنفيذ حملة تطعيم موسعة خلال الأيام المقبلة، تستهدف جميع المواطنين من عمر سنة.

وناشدت وزارة الصحة، جميع المواطنين في الفئة العمرية المستهدفة التوجه لأقرب مركز تطعيم، وأخذ اللقاح والالتزام بالإرشادات الصحية الأخرى، للحد من انتشار الوباء وحماية المجتمعات.

وأوضحت المدير العام للرعاية الصحية الأساسية ورئيس اللجنة الفنية للتطعيم بلقاح الكوليرا، د. داليا إدريس حسن، انهم تمكنوا منذ أكتوبر 2023 وحتى الآن من تأمين 16,959,845 جرعة من لقاح الكوليرا، نُفذت من خلالها حملات استجابة في 39 محلية في 11 ولاية سودانية.

وامتدحت منظمة اليونيسف، لتوفيرها طائرة خاصة لنقل شحنة اللقاحات، ومنظمة الصحة العالمية على دعمها المستمر في تنسيق وتنفيذ الاستجابة الصحية المتكاملة.