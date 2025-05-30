اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تدين قصف المليشيا المتعمد لمستشفى الأبيض

الخرطوم: السوداني

أدانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بأشد العبارات، الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع اليوم، والمتمثلة في قصف مستشفى الضمان بمدينة الأبيض، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين، إلى جانب تدمير أجزاء من المستشفى وخروجه الكامل عن الخدمة.

وقال بيان للجنة التمهيدية اليوم الجمعة: “يأتي هذا الاعتداء بعد أقل من أسبوعين على قصف مستشفى السلاح الطبي بمدينة الأبيض، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، قبل أن يُعاد قصفه اليوم مجددًا، في انتهاك متكرر وفاضح لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تجرّم استهداف المرافق الطبية”.

وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف المتعمد للمرافق الصحية يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويؤكد السلوك الممنهج الذي تتبعه هذه المليشيات في استهداف القطاع الصحي وتعميق معاناة المدنيين، خاصةً في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها السودانيون منذ اندلاع الحرب.

وعبّرت اللجنة، عن كامل تضامنها مع الكوادر الطبية في مدينة الأبيض، ومع أسر الضحايا، وجدّدت مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالعمل والضغط لحماية المرافق الصحية والمدنيين، ومحاسبة الجناة على جرائمهم المتكررة.