رئيس الاتحاد الأفريقي يرحب بتعيين رئيس وزراء مدني في السودان

أديس أبابا: السوداني

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، د. محمود علي يوسف، بتعيين د. كامل الطيب إدريس رئيساً لوزراء جمهورية السودان.

وأشاد رئيس الاتحاد الأفريقي بهذا التطوُّر باعتباره خطوة نحو حوكمة شاملة، وأعرب عن أمله في أن يُسهم إسهاماً فعّالاً في الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي في السودان.

وحَـثّ يوسف، جميع الأطراف السودانية المعنية على مضاعفة جهودها نحو انتقال سلمي، بقيادة مدنية، تعكس تطلعات الشعب السوداني، مؤكدًا أن المفوضية على استعداد لدعم السودان في هذا الصدد، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

كما أكد رئيس المفوضية، التزام الاتحاد الأفريقي الراسخ بوحدة السودان وسيادته واستقراره، وبالسعي إلى حلٍّ سياسي دائمٍ يضمن السلام والتنمية والحكم الديمقراطي لجميع السودانيين.