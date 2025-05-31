الجيش السوداني يرفض عرضاً إماراتياً يجعل الدعم السريع كياناً ضعيفاً

متابعات: السوداني

قال موقع (أفريكا كونفيدينشيال)، إنّ أبوظبي عرضت بعد استعادة الجيش للخرطوم في مارس “إجراء مفاوضات مباشرة، تقضي ببقاء الدعم السريع ككيان ضعيف تحت سلطة الجيش السوداني، إلا أن الجيش رفض العرض تماماً”.

وأوضحت الدورية البريطانية، انه ونتيجة رفض الجيش السوداني العرض الإماراتي، غيرت أبوظبي نهجها.

ولفتت الى انه ومنذ هجوم بورتسودان، تسارعت وتيرة وصول الأسلحة والمعدات من الإمارات إلى قوات الدعم السريع.

وبحسب ذات الدورية البريطانية، فإن أبوظبي ربما “تجاوزت مرحلة الدعم بالوكالة إلى التورط المباشر. بحسب تقارير، فإن الطائرات التي استهدفت بورتسودان أُطلقت من مدينة بوصاصو في إقليم بونتلاند بالصومال”.

وأضافت أن رواية أخرى تقول إن المعلومات الاستخبارية وتحديد الإحداثيات أُرسلت من طائرة مُسيّرة انطلقت من بوصاصو أو من سفينة حربية إماراتية، بينما نُفذت الضربات من طائرات مسيرة انطلقت من دارفور وكردفان.

وتأسست دورية “أفريكا كونفيدنشيال” في العام 1960، على يد مجموعة من الصحفيين البريطانيين، وتخصصت في تناول الحالة السياسية والأمنية للدول الأفريقية التي خرجت من مظلة الإمبراطورية البريطانية. وتُغطي الآن جميع الدول الأفريقية، واشتهرت بتقديم رؤية متعمقة، ذات موثوقية واتساق”.