مناوي: سنُحقِّق النصر مجدداً كما فعلنا في جبل مويه وسنار والجزيرة والخرطوم وسيفرح شعبنا المكلوم في إقليمي كردفان ودارفور قريباً

الخرطوم: السوداني

قال حاكم إقليم دارفور – رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، إنّ “إعادة التنظيم والتركيز على إتمام الخطوات المتبقية لا يعني أننا نتراجع أو نضعف”.

وأضاف في حسابه على منصة فيسبوك: “نحن نؤمن إيماناً راسخاً بقدرات قواتنا المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية”.

وشدد مناوي قائلاً: “سنحقق النصر مجدداً كما فعلنا في جبل مويه وسنار والجزيرة والخرطوم وسيفرح شعبنا المكلوم في إقليمي كردفان ودارفور قريباً، لأننا عاهدنا أنفسنا على التمسك بقضية الوطن السوداني، سننتصر بإذن الله لطالما نستمد قوتنا من شعبنا الذي يساندنا”.