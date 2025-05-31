البرهان: نعمل لوحدة الصف وبناء سودان قوي وعدم تكرار ما حدث والانسياق وراء الشعارات التي دمّرت السودان

بورتسودان: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنّ المعركة مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية، وإن الحرب ستنتهي بسودان قوي موحد.

وأثنى البرهان على الدور المتعاظم لجهازالمخابرات العامة في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره وأمنه، والتصدي لكل المهددات الأمنية التي تواجه السودان، وأضاف أنّ جهاز المخابرات قدّم أرتالاً من الشهداء في سبيل الوطن.

وخاطب رئيس مجلس السيادة اليوم خلال حفل تخريج الدورة التأهيلية رقم (21) أمن ومخابرات، ولفت إلى أنّ معركة الكرامة أثبتت أن القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، هما صمام أمان السودان.

وأشار قائد الجيش السوداني، أن القوات المسلحة تعمل بكل تجرد ووطنية للحفاظ على وحدة وأمن السودان. ونبه إلى أن المنظومة الأمنية والعسكرية تعمل على قلب رجل واحد من أجل وحدة السودان ودحر التمرد ورفع الظلامات التي أصابت أهل السودان جراء انتهاكات آل دقلو الإرهابية.

وأضاف: “تقديرنا العميق لكل القوات المشتركة والمساندة التي ظلت تقاتل جنباً مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة والعزة ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية، دفاعاً عن السودان وأمنه”.

وأكد رئيس مجلس السيادة، أنّ الحكومة ماضية في إكمال خارطة الطريق واستكمال مطلوبات الفترة الانتقالية.

وقال البرهان: “نعمل جميعاً لوحدة الصف وبناء سودان قوي، والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وعدم تكرار ما حدث وعدم الانسياق وراء الشعارات التي دمرت السودان”.

وتابع: “نعمل جميعاً للمحافظة على مكتسبات البلاد ووحدتها، والنأي عن القبلية والجهوية والأجندة الحزبية والسياسية”.