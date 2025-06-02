“جواّنا أمل” لرعاية أطفال مرضى السرطان تشكر رئيس الوزراء على دعمه المتواصل لسنوات.. وتناشده بتبني رئاسة الوزراء رعاية مرضى السرطان ككل

الخرطوم: السوداني

تقدمت أسرة استراحة “جوّانا أمل” لرعاية أطفال مرضى السرطان، بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء؛ دكتور كامل إدريس. وقالت إنه أحد المانحين المنتظمين للاستراحة منذ العام 2020 وحتى اليوم “شاكرين له جهده وتقديره لهذا العمل الذي ظل يبذله بصمت”.

وناشدت أسرة (جوّانا أمل)، رئيس الوزراء أن يتحوّل هذا الرصيد الإنساني لسياسات تتبنّاها رئاسة الوزراء تجاه مرضى السرطان ككل وعلى وجه خاص الأطفال، إذ أنّ الحرب خلّفت واقعاً صحياً معلوماً للجميع، عطفاً على شح مصادر الدخل لدى المواطنين.