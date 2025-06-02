شركة كهرباء السودان: تكرار انقطاع التيار بولاية الجزيرة لأسباب فنية

الخرطوم: السوداني

عزت شركة كهرباء السودان، تكرار انقطاع التيار الكهربائي بولاية الجزيرة لأسباب فنية بحتة ولا علاقة لها بأي تقصير إداري أو مهني.

وأشارت في بيان اليوم الاثنين إلى أنْ الأسباب الفنية تنحصر في مشكلة التوليد، حيث لم يدخل الخط الناقل من مروي إلى ولاية الجزيرة الخدمة حتى الآن، تُجرى أعمال صيانته بعد انهياره جراء تخريب مليشيات التمرد. وبالتالي، تعتمد التغذية الكهربائية للولاية حاليًا على خزان الروصيرص ومحطة أم دباكر الحرارية فقط.

إضافة إلى زيادة الأحمال والأعطال المتكررة في أم دباكر.

وطمأنت شركة كهرباء السودان، مواطني ولاية الجزيرة بأن العمل جارٍ على زيادة مصادر الإنتاج بالولاية لتحقيق مزيد من الاستقرار في التيار الكهربائي.