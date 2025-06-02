القائد مناوي يهنئ رئيس الوزراء ويؤكد أن جيش تحرير السودان مستعد للعمل المشترك

بورتسودان: السوداني

قام اليوم وفد من حركة جيش تحرير السودان برئاسة القائد، مني أركو مناوي، بلقاء رئيس الوزراء د. كامل إدريس. وتقدم مناوي بالتهنئة لرئيس الوزراء، متمنياً له التوفيق في مهمته.

وأكد مناوي أن حركة جيش تحرير السودان ترحب به، وأنها في كامل استعدادها للعمل المشترك في هذا المنعرج الخطير من تاريخ السودان وشعبه.

كما تناول اللقاء، عدداً من القضايا الوطنية وكيفية العمل المشترك من أجل الخروج من المآزق التي تواجه البلاد.

من جانبه، أمّـن رئيس الوزراء على كل القضايا الوطنية المتراكمة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، والتعاون من أجل إنهاء الحرب بانتصار الحق على الباطل، والاهتمام بقضايا إعادة النازحين واللاجئين وإدارة التنوع الوطني بالشكل الذي يمنح كل صاحب حقٍّ حقّه.