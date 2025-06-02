صحة الخرطوم: تسجيل حالات الوفاة نسبة صفرية بـ(5) محليات وانخفاض في الإصابات بالكوليرا

الخرطوم: السوداني

أكد التقرير الوبائي اليومي للكوليرا بولاية الخرطوم، بلوغ حالات الوفاة النسبة الصفرية بـ(5) محليات، وفي الوقت ذاته انحسر معدل الوفيات لعدد (6) مقارنة بتقرير يوم أمس الذي بلغت حالات الوفاة فيه (12)، وسجلت حالات الإصابات (605) حالات أعلاها بمحليات كرري وأم درمان وأمبدة.

وأعلن د. محمد التجاني، مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة، عن انحسار كبير لعدد الحالات بمركز العزل بمستشفى محمد الأمين حامد بأم درمان الذي كان يعد المركز الأكبر منذ انتشار الوباء، والاستغناء عن الخيمة المتحركة التي تم إلحاقها بالمستشفى لأغراض التوسعة لاستيعاب أكبر عدد من المصابين.

وأوضح أن عدد حالات التعافي بلغت (363) حالة، وعزا ارتفاع نسبة التعافي ونقصان الحالات بسبب زيادة العيادات الميدانية وفرق التطهير والكلورة وزيادة التدخلات وسط المخالطين.