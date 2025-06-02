ضبط شبكة إجرامية بكسلا متخصصة في تزوير المستندات الرسمية

الخرطوم: السوداني

ضبطت الخلية الأمنية بولاية كسلا، شبكة إجرامية مكونة من (7) أفراد تخصصت في تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية من جوازات وأرقام وطنية وشهادات جامعية وقسائم الزواج وغيرها.

ووصف والي كسلا بالإنابة عمر عثمان آدم، العملية التي تمت بالعمل الكبير وتعد واحدة من الميادين الهامة في معركة الكرامة خاصة عندما هزم الأعداء في الميدان ولجأوا الى اختراق أجهزة الدولة وتزوير المستندات مما يعتبر مهدداً أمنياً كبيراً.

من جانبه، أوضح رئيس الخلية الأمنية، العقيد خالد الصادق انه تم توقيف 7 متهمين بحوزتهم جهاز لابتوب وطابعة ملونة ومسدس وذخيرة قرنوف إلى جانب زي للقوات المسلحة ومولد كهربائي وعدد كبير من الشهادات والأوراق المزورة.

وأضاف أن الشبكة تعمل بواسطة المدعو (م) من الخارج والذي يقوم بتجهيز المستندات وإرسالها للمدعو (ب) والذي يقوم بتسليمها لآخرين يتولون تسليمها للأجانب.