نسبة لارتفاع درجات الحرارة في يوم عرفة.. وزير الحج السعودي يطالب الحجاج بالبقاء داخل المخيمات من الساعة (10) صباحاً وحتى الـ(4) عصراً.. ويؤكد أن المشي الجماعي العشوائي يُعد خطراً على أرواح الحجاج

كتب: عطاف محمد مختار

قال معالي وزير الحج والعمرة السعودي، د. توفيق بن فوزان الربيعة، إن يوم عرفة سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، وطالب الحجاج بالبقاء داخل المخيمات من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً؛ حفاظاً على صحتهم، ومنعاً لأي حالات إجهاد حراري، مؤكداً أن المشي الجماعي العشوائي يُعد خطراً على انسيابية الحركة، وعلى أرواح الحجاج.

ونبه د. الربيعة، مكاتب شؤون الحجاج الرسمية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحركة داخل المشاعر المقدسة، بما يضمن سلامة الحجاج، وجودة أدائهم للمناسك.

كما شدد على ضرورة عدم الخروج من عرفات إلى مزدلفة مشياً، والالتزام باستخدام وسائل النقل المخصصة، لافتاً النظر إلى أن خطط التفويج والنقل تسهم بشكل مباشر في تنظيم حركة الحشود، وضمان سلامة الجميع؛ والالتزام بها مسؤولية جماعية.

وأشار د. الربيعة إلى أهمية بطاقة (نسك)، مؤكداً أن من لا يحملها لا يُسمح له بدخول الحرم أو المشاعر أو استخدام وسائل النقل، مبيناً أن هذه البطاقة باتت أداة تنظيمية أساسية في ضبط أداء الحج، ومنع المخالفات.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي – في كلمة ألقاها خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء بعثات الحج الرسمية من الوزراء وأصحاب الفضيلة من مختلف الدول، على هامش ندوة الحج الكبرى في دورتها التاسعة والأربعين – بأن هذا العام سيشهد تشديداً كبيراً على التأكد من مدى حصول الحاج على تصريح للحج، حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن، وضماناً لتجربتهم الإيمانية الكاملة، في ظل تنظيم دقيق يليق بمكانة الشعيرة وعظمة المناسبة.