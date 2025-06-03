الحكومة تستهجن استهداف سيارات إغاثة أممية بمُسيّرة للدعم السريع بمنطقة الكومة

الخرطوم: السوداني

أعربت الحكومة، عن استهجانها وقلقها العميق إزاء الحادثة الخطيرة التي وقعت مساء أمس، والتي تعرضت خلالها سيارات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لهجوم غادر باستخدام طائرات مسيّرة هجومية تتبع لمليشيا “الدعم السريع” المتمردة، وذلك في منطقة الكومة، في محاولة متعمدة لقطع الطريق أمام الفرق الإنسانية وتعطيل مهمتها في إيصال المساعدات إلى المواطنين المحاصرين في مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين.

‏وقال بيان لمكتب الناطق الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، اليوم الثلاثاء، إن هذه الهجمات الإجرامية أسفرت عن تدمير عدد من الشاحنات التابعة للأمم المتحدة، واستشهاد عدد من الحراس والسائقين والمواطنين، إلى جانب إصابة آخرين من أفراد الحماية المرافقة للقافلة.

‏وأكّـدت الحكومة السودانية، أنّ هذا الاعتداء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً مباشراً ومُتعمِّداً للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين والمتأثرين بالحرب.

وتابع البيان: “‏والحكومة، إذ ترفض هذا المسلك الإجرامي الذي تمارسه المليشيا، تجدد تأكيدها على تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمواصلة الجهود الرامية لإيصال المساعدات إلى مواطنيها في المناطق التي تحاصرها المليشيا”.