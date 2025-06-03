بعد غياب عامين: عودة تفويج المركبات السفرية لعيد الأضحى من الميناء البري بالخرطوم

متابعات ــ السوداني

دشّنت دائرة المرور السريع بالإدارة العامة لشرطة المرور بولاية الخرطوم، تفويج المركبات السفرية لعيد الأضحى المبارك بالميناء البري بالخرطوم بعد توقف دام لعامين بسبب الحرب.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، اللواء شرطة فيصل كباشي، أن برنامج هذا العام يأتي بعد أن تحرّرت ولاية الخرطوم من دنس التمرد، حيث درجت الإدارة العامة للمرور إقامة البرنامج سنوياً في إطار تعزيز السلامة المرورية بالتزامن مع فترة الأعياد.

وقال إنّ عملية التفويج تتم تحت إشراف (255) ضابطاً وأكثر من (2) ألف ضابط صف وجندي، بجانب تخصيص (190) دورية مرور للرقابة والإشراف من أجل تحقيق السلامة المرورية في الطرق القومية.

وطالب مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، سائقي المركبات السفرية بالتأني في القيادة والالتزام بالسرعة المحددة وعدم التخطي الخاطئ و الانصياع لإرشادات رجال المرور حرصاً على سلامة المواطنين.

وحث كباشي، الركاب بالتبليغ الفوري في أقرب نقطة ارتكاز مرور في حال تهـوّر أيِّ سائق في القيادة.