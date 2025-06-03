مناوي: استهداف المليشيا الإرهابية للقافلة الإنسانية لبرنامج الغذاء بـ”الكومة” يؤكد إنتهاجها للإبادة الجماعية!

الخرطوم: السوداني

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن مليشيا الدعم السريع استهدفت، أمس الاثنين، ومواصلة لسلوكها الإرهابي، قافلة إنسانية تتبع لبرنامج الغذاء العالمي بمنطقة الكومة، بعدما رفض طاقم القافلة تغيير اتجاهها أو إنزال الإغاثة.

وأشار إلى أن الطاقم قد تمسك بوجهة القافلة وهي مدينة الفاشر، وإثر ذلك قُتل عددٌ من عمال الإغاثة وشرعت المليشيا في عملية النهب وتفريغ الشاحنات التي نجت من الحريق.

وكشف مناوي في تغريدة له على الفيسبوك أن المليشيا استغلت ضربات الجيش لقواتهم هناك لإيهام العالم أن الجيش قصف القافلة.

وجدّد رفضه وإدانته لهذه الحادثة الإرهابية، والتي قال إنها تؤكد أن المليشيا تنتهج الإبادة الجماعية بشتى الطرق.

وأضاف مناوي أن القافلة قطعت آلاف الكيلومترات لإنقاذ سكان الفاشر المحاصرين لأكثر من عام، ولفت أن المليشيا قد استبقت ذلك باستهداف مخازن برنامج الغذاء العالمي قبل أيام في مدينة الفاشر، حتى لا تجد مواقع لتخزين المواد.

وعبّر مناوي عن أسفه أن هناك بعض العاملين في برنامج الغذاء العالمي يعملون مع دول راعية للمليشيا بغرض تعطيل الإغاثة، وسبق أن تم طردهم من السودان، إلا أنهم يعملون الآن من نيروبي، وفي الداخل في ملف السودان.