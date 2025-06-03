الخارجية تدين استهداف المليشيا لقافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة بشمال دارفور

الخرطوم: السوداني

أدانت وزارة الخارجية، بأشد العبارات، الهجوم الذي نفذته مليشيا الجنجويد الإرهابية باستخدام المسيّرات على قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور، أمس.

وأكدت الوزارة أن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من الشاحنات المحملة بمواد الإغاثة، واستشهاد عدد من العمال والسائقين وطاقم الحراسة المرافق وعدد من المواطنين.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية في بيان، اليوم، إن مليشيا (الجنجويد الإرهابية) أقدمت أمس على تنفيذ هجوم إجرامي جديد بالمسيرات على قافلة للإغاثة الإنسانية تابعة للأمم المتحدة بمنطقة الكومة بشمال دارفور.

وتابع البيان: إن “هذه الجريمة النكراء تضاف إلى السجل الأسود لجرائم المليشيا الإرهابية التي ظلت تمارسها بطريقة ممنهجة في انتهاك جسيم للقيم الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية خاصة القانون الدولي الإنسان، وقد شملت تلك الفظائع قتل المدنيين الأبرياء ومحاصرتهم في المدن والقرى ومخيمات النازحين، ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير المرافق العامة وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي وإعاقة وصول الإغاثة الإنسانية”.

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بحكوماته ومنظماته لإدانة هذه المليشيا الإرهابية على ارتكابها هذا العدوان على هذه القافلة الإنسانية وتحميلها المسؤولية القانونية الكاملة ومعها راعيتها الإقليمية التي توفر لها التسليح والتمويل الذي يعينها على مواصلة الجرائم والإنتهاكات التي لم تجد الحسم المطلوب دولياً.

وأشار البيان إلى أن تعطيل وصول الإغاثة لمستحقيها يعني تعريض المدنيين للموت جوعاً في المناطق التي تحاصرها المليشيا بما فيها مدينة الفاشر التي طالب مجلس الأمن الدولي المليشيا الإرهابية بفك الحصار عنها منذ 13 يونيو 2024م.

وأكدت الخارجية أن حكومة السودان ماضية في تعاونها مع الأمم المتحدة وكل الوكالات المتخصصة في العمل الإنساني بما يضمن وصول الإغاثة لكل مستحقيها في جميع أنحاء السودان.