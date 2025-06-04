جمال الوالي ينعي الشيخ الجليل الأمين الحاج محمد أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

صدق الله العظيم

ينعي ناشر صحيفة (السوداني) السيد/ جمال الوالي، عند الله تعالى

الشيخ الجليل/ الأمين الحاج محمد أحمد

الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً، يوم الإثنين السادس من ذي الحجة 1446ه الموافق 2 يونيو 2025م.

لقد كان الراحل عالم محقق ومؤلف متوسع وداعية إسلامي متميز له تصانيف ومؤلفات وتحقيقات نفعها جمّ منها المختصر ومنها المطول وهو الرئيس السابق لرابطة علماء المسلمين ورئيس الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان والأستاذ بجامعة ام القرى بمكة المكرمة سابقا والأستاذ بجامعة افريقيا العالمية سابقا

وصاحب مسيرة حافلة مع العلم تعلما وتعليما محاضرة وفتوى وتأليفاً.

وبوفاته ودع العالم الإسلامي والسودان أحد العلماء العاملين الدعاة الناشطين الأفذاذ الكبار.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

وألهم أهله وصحبه الصبر الجميل.

إنا لله وإنا إليه راجعون