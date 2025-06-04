السودان: الكشف عن مقبرتين بود مدني تضم عدداً من الطلاب والمعلمين اغتالتهم مليشيا الدعم السريع

متابعات ــ السوداني

أعلن وكيل نيابة ود مدني شرق ــ وسط السودان، علاء الدين خليفة محمد، عن العثور على مقبرتين بسينما الزمالك بود مدني للطلاب والمعلمين الذين لقوا حتفهم جراء التعذيب في معتقلات مليشيا الدعم السريع بود مدني.

وقال للصحاَفيين، إن القوة العاملة تمكنت اليوم من نبش مقبرتين تضم 10 – 11 جثة، منهم 4 تم التعرف عليهم من ملابسهم بواسطة ذويهم.

وقامت نيابة ود مدني شرق، بنبش المقبرتين بمشاركة قوة من الشرطة الجنائية والمباحث وشرطة القسم الشرقي.

وأوضح شقيق احد الضحايا، السر عووضة، أن شقيقه محمد عووضة يعمل معلماً تم اعتقاله في 12 ديسمبر المنصرم بواسطة مليشيا الدعم السريع مع مجموعة من الطلاب والمعلمين بمسجد الدباسين جنوب ود مدني بتهمة التخابر مع الجيش السوداني.

وأضاف: وبعد تحرير ود مدني في الأول من نوفمبر تلقوا خبر إَاستشهاده متأثراً بنقص الأوكسجين.

فيما جرى التعرف على أسماء عدد من الضحايا، منهم الشيخ أمير الطيب والمعلم دفع الله محمد عثمان والمعلم محمد عووضة والطالب محمد عدلي.

فيما لا تزال عمليات البحث جارية للتعرُّف على بقية الضحايا.