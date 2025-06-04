السفير السعودي يبحث مع ممثلة مفوضية اللاجئين مستجدات أوضاع اللاجئين والنازحين والجهود المبذولة لتخفيف معاناتهم

أخبار السودان
By admin

بورتسودان: السوداني

التقى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان، علي بن حسن جعفر، بالممثلة المقيمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في السودان، كريستين هامبروك، وذلك بمقر السفارة بفندق الربوة في مدينة بورتسودان.

وبحث اللقاء، سبل التعاون والتنسيق بين المملكة والمفوضية في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، إضافةً إلى استعراض مستجدات أوضاع اللاجئين والنازحين في السودان، والجهود المبذولة لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

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admin
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