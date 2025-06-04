واشنطن تجتمع مع سفراء (الإمارات والسعودية ومصر) للتوصل إلى حل تفاوضي في السودان

متابعات: السوداني

عقد نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو والمستشار الأول لشؤون أفريقيا مسعد بولس، اجتماعًا بشأن الصراع في السودان مع 3 سفراء لدى الولايات المتحدة، ومن بينهم السفير يوسف العتيبة من الإمارات العربية المتحدة، والسفيرة ريما بنت بندر آل سعود من المملكة العربية السعودية، والسفير معتز زهران من مصر.

وقال نائب الوزير لاندو، إنه يدرك أن الصراع في السودان يهدد المصالح المشتركة في المنطقة ويخلق أزمة إنسانية، وأكد أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الصراع قابل للحل العسكري، وأنه ينبغي على الرباعية السعي لإقناع الأطراف المتحاربة بوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل تفاوضي.

وشدد على التأثير الإقليمي لأزمة السودان، كما أكد نائب وزير الخارجية التزام الولايات المتحدة بالعمل الوثيق مع الرباعية لمعالجة الأزمة، وناقش الخطوات التالية لتحقيق ذلك.