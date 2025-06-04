الجيش السوداني يواصل غاراته على مطار نيالا وينجح في التشويش على دفاعات المليشيا الجوية

بورتسودان: السوداني

واصل الجيش السوداني اليوم، شن غاراته الجوية على مطار نيالا، الذي تسيطر عليه المليشيا لليوم السادس على التوالي.

وسمع المواطنون بالمدينة، أصوات انفجارات ضخمة في الصباح الباكر، مع تصاعد أعمدة اللهب والدخان. وسط أنباء تتحدث عن سقوط العديد من القتلى وسط صفوف مليشيا الدعم السريع.

وقالت مصادر عسكرية لـ(السوداني)، إن الجيش تمكن من التشويش على منظومات الدفاع الخاصة بالمليشيا، عبر تقنيات حديثة متطورة، مكنت سلاح الجو من الهجوم المتوالي على المطار، الذي يشهد عمليات تشوين متواصلة من قبل دولة الإمارات لصالح المليشيا.