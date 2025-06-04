“فكة ريق” تسلم وزارة الصحة الخرطوم (11) الف كانيولا ابر طبية

أم درمان: السوداني

استقبل مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، د. فتح الرحمن محمد الأمين، بحضور مدير الادارة العامة لطب العلاجي، د. أحمد البشير فضل الله، اليوم دعم من خيرين خارج وداخل السودان عن طريق مشروع تكية “فكة ريق” بقيادة مؤسس التكية الإعلامي الأستاذ، عثمان الجندي، وتمثل الدعم في عدد (11) الف كانيولا عبارة عن الابرة الطبية الخاصة بإعطاء المريض المحاليل الوريدية والادوية (فراشة) لدعم جهود وزارة الصحة ولاية الخرطوم لمكافحة الكوليرا.

وثمن د. فتح الرحمن محمد، دور الخيرين ومشروع تكية “فكة ريق” في تقديم الإسناد للوزارة لمجابهة جائحة الكوليرا.

من جهته أكد أستاذ الجندي على التنسيق مع صحة الخرطوم في المساعدات الإنسانية، مبينا أن الدعم الذي تقدم به المشروع في المرحلة الأولى تم بتنسيق مع الوزارة ايضا لجهود مكافحة المرض بمنطقة الشيخ الطيب شمال امدرمان كان عباره عن (400) درب والف كانيولا و (108) من حبوب الوقاية من الكوليرا، مشيرا إلى أن جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الخرطوم، أسهمت في ترحيل الدعم للجهات المستهدفة.