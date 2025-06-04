رئيس الوزراء يتواصل مع أساتذة جامعيين وخبراء للتشاور حول أولويات المرحلة القادمة وترشيح بعض الأسماء لتولي مناصب وزارية

بورتسودان: السوداني

أعلن رئيس الوزراء السوداني، د.كامل إدريس، أنه في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، شرع في التواصل مع عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء في مختلف المجالات، للاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول أولويات المرحلة القادمة، ولبحث إمكانية ترشيح بعض الأسماء ذات الكفاءة والاستقلالية لتولي مناصب وزارية.

وقال رئيس الوزراء: “هدفي من هذه المشاورات هو تشكيل حكومة تعكس تطلعات المواطنين، وتُعلي من شأن الكفاءة والنزاهة والجدية في العمل. وأطمئن المواطنين والمواطنات بأن الحكومة التي نسعى إلى تشكيلها ستكون في خدمة الشعب، وستضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ولن نسمح بأن يُخيّب أمل الناس في التغيير والإصلاح”.

وأوضح أنه يؤمن أن المرحلة القادمة تتطلب العمل بروح الفريق، والاستفادة من طاقات الوطن في الداخل والخارج، وسنعمل بكل شفافية ووضوح.