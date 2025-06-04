الجيش السوداني يرد على اتهام هيومن رايتس ووتش ويقول إنها مجافية للواقع

الخرطوم: السوداني

نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن نبيل عبد الله، صحة الادعاءات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن قصف المدنيين في نيالا. ووصفها بأنها “مجافية للواقع”.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجيش السوداني باستخدام قنابل “غير موجهة أُلقيت جوّاً لشن هجمات على أحياء سكنية وتجارية في نيالا بجنوب دارفور أوائل فبراير 2025”.

وأضاف: “نرى أن هذه التقارير موجهة ومنحازة وتندرج ضمن مخطط دولي يستهدف السودان وشعبه”.

وتساءل المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة “لماذا تلتزم هذه المنظمات الصَّـمت تجاه الفظائع والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها مليشيا أسرة دقلو الإرهابية بحق المواطنين؟”.

وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني، أن المليشيا “تقوم باستهداف مباشر وممنهج للمرافق العامة، بما فيها المنشآت الصحية ومصادر المياه والكهرباء، وذلك أمام أنظار المجتمع الدولي دون أي تحرك يُذكر”.