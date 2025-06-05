كامل إدريس تعليقاً على الحكومة الجديدة: حكومة مهام لمرحلة انتقالية معقّدة

بورتسودان: السوداني

قال رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، د. كامل إدريس، إن الحكومة المرتقبة ستكون “حكومة مهام تستجيب لمتطلبات المرحلة الانتقالية المعقّدة”.

وأعلن إدريس في تصريح صحفي مقتضب، أن تسمية الوزراء المدنيين لحكومته ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي السياق، نقلت الجزيرة نت، عن مصادر مطلعة، إن مشاورات، د. كامل إدريس تركّز على اختيار “كفاءات وطنية مستقلة” لتولي الحقائب الوزارية، على ألا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة الجديدة 26 وزيرًا، في خطوة تهدف إلى تقليص الجهاز التنفيذي وتفعيل الأداء المؤسسي.

وأجرى رئيس الوزراء السوداني، د. كامل، مشاورات مع أساتذة الجامعات وخبراء فى شتى المجالات للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن الحكومة التي يعتزم تشكيلها.

ووفقاً للوثيقة الدستورية المعدلة، فإن وزارتي الدفاع والداخلية ستبقيان ضمن اختصاص المكوّن العسكري، في حين ستحتفظ حركات الكفاح المسلح بخمس وزارات وفقًا لما نص عليه اتفاق جوبا للسلام.