ارتفاع أسعار الأضاحي لموسم 2025 يحرم الكثير من الأسر السودانية من أداء الشعيرة

الخرطوم: هالة حمزة

حرم سقف التوقعات بارتفاع كبير في الأسعار الذي يطلقه تجار المواشي هذه الأيام، أرباب الأسر السودانيين من فرص الأمل في توفير خراف الأضاحي لأسرهم هذا الموسم.

وبدا العامل البسيط بإحدى المصالح الحكومية بولاية الخرطوم محمد عبد العاطي، غير متفائل لعدم قدرته على أداء شعيرة الأضحية هذا الموسم وشراء خروف العيد لأبنائه وبناته الـ10، شأنه في ذلك شأن الكثير من أرباب الأسر والذين يتحسّسون جيوبهم الفارغة بحسرة مع اقتراب العشر الأوائل من شهر ذي الحجة منذ بدء الحرب في السودان في 15 2023، والتي حرمتهم من شراء الاضحية خلال المواسم السابقة والموسم الحالي.

وقال عبد العاطي لـ”السوداني”، إن أسعار الخراف في الموسم السابق 2024 كانت عالية جدا ما بين 300 – 500 ألف جنيه للرأس.

وأشار لعدم انخفاض الأسعار رغم تراجع الإقبال الكبير عليها.

وأبدى عدم تفاؤله بتراجعها هذا الموسم لاستمرار مسببات ارتفاعها كما يقول تجار المواشي.

وقال المعلم الطاهر عثمان الطاهر لـ”السوداني” بحسرة: راتبي بالكاد يغطي جزءا ضئيلا من متطلبات المعيشة.

وقطع بصعوبة تمكنه من شراء خروف العيد لأبنائه الـ5 هذا الموسم، وأوضح عزمه شراء 2 كيلو من اللحوم الحمراء في اليوم الأول للأضحية وإعدادها للطعام لإرضاء أبنائه وحتى لا يشعروا بالحرمان.

وقالت مريم عبد المولى بأسى: الحاكم يضحي عن أمته ولكن أبناؤنا لا يقبلون بذلك.

ودعت لمحاربة جشع التجار وسعيهم للتربح برفع أسعار الأضحية لمبالغ ليس في إمكانهم توفيرها في ظل معاناة الشعب السوداني من غلاء المعيشة، وبقاء أعداد كبيرة من العاملين بلا عمل ومصادر دخل بسبب الحرب والنزوح.

وتوقعت تراجع أسعار الأضحية في اليوم الثالث من العيد.

وقال مقرر شعبة الماشية واللحوم السابق خالد محمد خير في حديث لـ”السوداني”، إن تكلفة خراف الأضحية قفزت لقرابة الـ10اضعاف لموسم 2025 مقارنة بالموسم السابق 2024.

واشار الى ان تجار المواشي يحملون التكلفة العالية للرأس، وللزبون المشتري.

وتسبب استمرار النزاعات والاضطرابات في السودان في تزايد تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وارتفاع يطاول معظم أسعار السلع الضرورية، بما فيها أسعار الأضاحي.

وتوقع محمد خير تراجع الرغبة الشرائية للأضاحي من قبل ذوي الدخول المحدودة لارتفاع الأسعار والتي ستقفز من 300 – 1.500 جنيه للرأس ومن 400 الى 2.500 الف جنيه للرأس الواحد وارتفاع سعر الحمل من 200 إلى 400 الى جنيه.

وقال المصدر محمد خير: إن خراف الأضاحي متوفرة بكميات تكفي الطلب عليها، غير أن ترحيلها من مناطق الإنتاج بالولايات مكلف جداً.

وانتقد غياب الضوابط والرقابة على الأسعار وعلى الرسوم المتعددة غير المبررة التي تتحصلها الولايات في طرق عبور شحنات المواشي لمناطق الاستهلاك والكثافة السكانية العالية والتي تفوق طاقة المنتجين والمستهلكين معاً.

وشهد موسم الاضحية السابق 1445 – 2024 ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وتراجع مريع في الشراء وفقاً لحديث تاجر المواشي بأم درمان عبد المنعم النور لـ”السوداني”.

وقال النور إن الأسعار كانت عالية ما بين 300 – 400 الف جنيه للخراف متوسطة الحجم وما بين 500_600 الف جنيه للكبيرة الحجم.

واشار الى ان هذا الموسم يشهد ارتفاعا مماثلا متباينا ما بين 500 _ 700 _1000 فأكثر حسب الحجم والوزن.

وطمأن النور، المواطنين بقدرتهم على توفير ثمن أضحيتهم وأداء الشعيرة كل حسب استطاعته.

واتفق المنتج والمصدر مهدي الرحيمة مع حديث خالد محمد خير فيما يلي ارتفاع الأسعار.

وقال لـ”السوداني”: إنّ أسعار الأضحية هذا الموسم مرتفعة نسبياً لقلة الوارد من مناطق الإنتاج، بالذات كردفان ودارفور لظروف الحرب ولارتفاع الرسوم والجبايات على الطرق التي تفرضها الولايات على مرور الماشية.

وأشار إلى أنّ سعر الخروف المتوسط الحجم 500 ألف جنيه والكبير الحجم 700 ألف جنيه.

وأكد أن الوارد المتوقع سيكون من النيل الأزرق ونهر النيل وربك والقضارف، وألمح الرحيمة لاحتمال تراجع الأسعار من قبل بعض التجار استجابة لضعف القوة الشرائية، ومراعاة لظروف المواطنين والذين تضرروا كثيراً بسبب الحرب اللعينة.

وقال إنّ الأضحية للمستطيع والدين يسر وليس عسراً.