الدعم السريع تستهدف استاد الأبيض الدولي بالمسيرات

متابعات: السوداني

استهدفت مليشيا الدعم السريع اليوم، استاد الأبيض الدولي بمسيرتين مفخختين في اعتداء جديد يُضاف إلى سلسلة انتهاكاتها المتكررة ضد الأعيان المدنية والمرافق الرياضية بمدينة الأبيض.

وفي تصريح صحفي، قال عبد المطلب عبد المتعال، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الوزير المكلف الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية شمال كردفان، إن المليشيا المتمردة دأبت على استهداف دور الرياضة والشباب والمنشآت المدنية في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تجرّم استهداف الأعيان المدنية في أوقات النزاع.

وأشار إلى أن المليشيا كانت قد استهدفت الأسبوع الماضي، مدينة الشباب والرياضة والملعب الأولمبي، مما ألحق دماراً واسعاً بالبنية التحتية للمنشآت الرياضية بمدينة الأبيض.

وناشد الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية، المجتمع الدولي والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإدانة هذه الاعتداءات التخريبية التي تطال دُور الشباب والرياضة في ولاية شمال كردفان.

وأكد أن استهداف استاد الأبيض الدولي يمثل جريمة متكررة من الجرائم التي ترتكبها المليشيا المتمردة والتي يُعاقب عليها القانون، مبيناً أن مثل هذه الانتهاكات لن تمنع الولاية من مواصلة أنشطتها الرياضية التي تمثل متنفساً مهماً للمواطن في ظل هذه الظروف.