الجيش السوداني: مسيرة استراتيجية إماراتية هاجمت مدينة الأبيض.. واستشهاد (5) مدنيين وإصابة آخرين

الخرطوم: السوداني

قال الجيش السوداني، إنّ مليشيا الدعم السريع المتمردة واصلت نهجها الإجرامي وتحدِّيها للقانون الدولي الإنساني، حيث استهدفت إحدى المسيرات الاستراتيجية التي تزود بها دولة الإمارات، مليشيا آل دقلو الإرهابية، مدينة الأبيض مساء اليوم مناطق السوق الكبير والمنطقة الصناعية ومنشآت مدنية أخرى، مما أدى إلى استشهاد 5 من المدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأدان الجيش السوداني بأشد العبارات، هذا السلوك الإجرامي، وأكد انه يمثل نهجاً مستمراً من الانتهاكات تتبعه المليشيا سيئة الذكر بحق مواطنينا والأعيان المدنية وبتمويل مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة تحت سمع وبصر العالم والمنظمات الدولية والإقليمية بلا مساءلة أو حساب.