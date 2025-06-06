رئيس الوزراء يقدم تهاني عيد الأضحى المبارك للنازحين بمراكز الإيواء ويتفقّد أحوالهم

بورتسودان: السوداني

قدم رئيس مجلس الوزراء، د. كامل إدريس، التهاني بعيد الأضحى المبارك، للنازحين، بمراكز الإيواء بمدينة بورتسودان صباح اليوم، وتفقد أحوالهم واستمع إلى همومهم، ووعدهم بالمزيد من الاهتمام والعمل على تمكينهم من العودة إلى بيوتهم سالمين آمنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقضايا المواطنين النازحين بسبب اعتداءات مليشيا الدعم السريع المتمردة على القرى والمدن، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والقوات المساندة تعمل على تحرير وتأمين كامل الأراضي السودانية لتسهيل عودة المواطنين إلى بيوتهم.

وعبّر المواطنون بالمراكز، عن أملهم في أن يوفق رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في عمله وتحقيق الأولويات الوطنية العاجلة، خاصةً تحقيق الاستقرار، وتقوية الاقتصاد، والنهوض بالدولة، وحفظ سيادتها، معربين عن سعادتهم بزيارة رئيس الوزراء لهم، مُشيرين إلى أنّ الخطوة تعكس اهتمام الدولة بمواطنيها.